İzmir'de 43 göçmen karaya çıkartıldı
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesinde Yunan tarafından Türk tarafına itilen 43göçmen karaya çıkartıldı.
Gündem 28.01.2022, 21:18
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde yurt dışına kaçmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, Çeşme'de motor arızası nedeniyle arızalanan lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
Kurtarılan ve yakalanan 43 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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