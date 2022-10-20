İzmir'de 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Gündem 20.10.2022, 00:07
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salındaki 40 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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