İzmir'de 25 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir'de kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Sahte içki yapımında kullanılan 25 ton etil alkol ile makine ve malzemeler ele geçirildi.
Gündem 13.08.2022, 16:09
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, 25 ton kaçak etil alkol, kaynaştırma kazanı, toplam 21 ton kapasiteli 7 plastik tank, 1649 adet 5 litrelik bidon, 1500 plastik bidon kapağı, paketlemede kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında M.T, G.B. ve T.C. gözaltına alındı.
Ele geçirilen makine ve malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.
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