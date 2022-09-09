İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarkan konseri için ağaçları söktü
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan konseri için ağaçları söktü.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 9 Eylül'de Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform Çarşamba günü akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.
Platformun enkaz kaldırma çalışmaları uzun süreceği için, Tarkan'ın konser vereceği yerde değişikliğe gidildi. Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda konser vermesi kararlaştırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla Gündoğdu Meydanı'nda çalışmalara başlandı. Belediye ekipleri, Gündoğdu Meydanı'nı yakınında Kordon boyundaki ağaçları yer açmak için kökünden söktü.
CHP SÖZDE DOĞA VE ÇEVRE AŞIĞI
AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili attığı tweette, "Anladık. CHP sözde doğa ve çevre aşığı da bu kadar mı göze sokularak yapılır bir katliam daha. Bize göre zafer, onlara göre barış olan 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş'unun 100. yılındaki Tarkan konserine ağaçları feda ederek yürekler yine sızlamamış belli" dedi.
Kaynak: Sabah
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