İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma

İzmir son dakika çatışma haberi... Adliye önünde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda iki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Çatışmada 3 kişi yaralandı, 1 kişi ise yaşamını yitirdi.

İzmir'de Bayraklı Adliyesi karşısında bulunan bir restorandaki gruba, dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı. İki grup arasında çatışma çıktı. Daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle davaları görülecek olan husumetli 2 grup arasında çıktığı belirtilen çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

"TERÖR SALDIRISI ZANNETTİM"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.