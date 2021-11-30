İzmir açıklarında korkutan deprem
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 30.11.2021, 07:19 30.11.2021, 07:55
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'de, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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