İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Gündem 30.11.2022, 23:09
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik botları sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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