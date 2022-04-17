İZDENİZ seferlerine olumsuz hava koşulu engeli

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Saat 15.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle iptal edildi" ifadesi kullanıldı.