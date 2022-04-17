İZDENİZ seferlerine olumsuz hava koşulu engeli
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
Gündem 17.04.2022, 16:03
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Açıklamada, "Saat 15.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle iptal edildi" ifadesi kullanıldı.
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