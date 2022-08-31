İyilik Treni Pakistan'a doğru yola çıktı

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri, Ankara’dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a “İyilik Treni”yle gönderildi. Beslenme, giyinme ve sağlık malzemesi taşıyan ve Pakistan’a gönderilen ilk “İyilik Treni” için Ankara Garı’nda tören düzenlendi.

HAVA VE DEMİR YOLUYLA GÖNDERİLDİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD ekipleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin Pakistan’da olduğunu ve 10 bin çadırı bölgeye ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Burada 3 bin çadır, gıda ve insani yardım malzemeleri var. Bugün itibarıyla göndereceğimiz 3 bin çadır ile hava yoluyla gönderdiğimiz ve yerelden temin ettiğimiz çadırlarla beraber 5 bin 200 çadırı Pakistan’a ulaştırmış olacağız” bilgisini verdi.

İLK KOŞAN ÜLKE TÜRKİYE

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ise insani yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti. Türkiye ve Pakistan ilişkisinin sadece devletler arasında olmadığını, aynı zamanda halklar arasında da olduğunu dile getiren Gazi, “Türkiye, her zaman bizim yardımımıza koşan ilk ülke olmuştur” dedi. Duaların ardından İyilik Treni, Pakistan’a uğurlandı.