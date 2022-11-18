İyice zıvanadan çıktılar: "Köpeklerin yanından geçerken izin almalıyız"

YouTube'daki 'Kral Köpek Ailesi' isimli kanalıyla bilinen köpek eğitmeni Çağrı Aracı, Nevşin Mengü'nün canlı yayın konuğu oldu.

Son dönemde artan başıboş köpek saldırılarıyla ilgili konuşan Aracı, ilginç bir çözüm önerisinde bulundu.

"KÖPEKLERDEN İZİN ALMA YÖNTEMLERİ VAR"

İnsanların köpeğin yanından geçerken bir 'izin alma yöntemi' olması gerektiğini söyleyen Aracı, şu ifadeleri kullandı:

“Köpekle göz göze geldiğinizde takip edebileceğiniz birkaç hareket sırası var. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Karşıdan karşıya geçerken yaptığımız basit bir hareket var değil mi? Sağımıza solumuza bakıyoruz sonra karşıya geçiyoruz. Nasıl bu basit bir trafik iletişim kuralıyken, köpekleri de araba gibi düşünelim. Karşılaştığımız bir köpeğin bize saldırma ihtimalini yüzde 90 engelleyebiliriz.”

AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Aracı’nın bu açıklaması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.