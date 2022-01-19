İyi Parti'nin "barınamayan" genci İtalya'da tatil yapmış

Meral Akşener parti grup toplantılarında sık sık kürsüye başkalarını davet ediyor. Yaşadıkları sorunlar üzerine İYİ Parti grubuna ve Türkiye’ye seslenen bu kişiler hakkında geçmişte ilginç iddialar ortaya atılmıştı.

Miting için gittiği şehirlerde yaptığı esnaf ziyaretlerinde de enteresan hadiseler yaşanan Akşener’in çalıştığı reklam şirketiyle ciddi bir toplantı yapması gerekiyor anlaşılan. Geçtiğimiz aylarda girdiği kuyumcu dükkanında kendisine şikayetlerini dile getiren şahsın ittifak ortakları CHP’nin il yönetiminden bir isim olduğu anlaşılmıştı.

Meral Akşener’in Erzincan gezisinde ise kahvehanede kendisine mültecileri şikayet eden şahsın "tiyatrosu" ortaya çıkmış ve Yusuf Budak vicdani tepkisiyle milyonlarca insanın hassasiyetini dile getirmişti!

Geçtiğimiz gün Meral Akşener tarafından kürsüye davet edilen Deniz Barış Çatal isimli genç ise KYK yurtlarını sorunlarından, barınma ve banyo hizmetlerindeki aksaklıklardan söz etti. "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" şeklinde açıklama yapan Çatal, “duşta uzun süre kalamamaları” sebebiyle yaşadıkları mağduriyetleri(!) de dile getirmişti.

Yeni Şafak’ın iddiasına göre Deniz Barış Çatal’ın CHP ile bağlantısı olduğu ve yurt dışı gezilerine katıldığı öne sürüldü. “Barınamayan” bir insan için İtalya gezisi oldukça absürt bir durum tabi ki! Bunun yanında Akşener’in yine siyasi olarak kendisine yakın kişiler üzerinden politik argüman üretmeye çalışması “sahicilik” sorununu gözler önüne seriyor!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Yeni Seçmen Komisyonu Başkanı Zana Gümüş de kendisinden 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda "yol arkadaşımız" diyerek bahsediyor.