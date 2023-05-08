İyi Partililerden El Cezire muhabirine ırkçı saldırı
İyi Parti Ümraniye teşkilatının standına yakın yerde yayın yapan El Cezire muhabiri ırkçı saldırıya uğradı.
Gündem 08.05.2023, 22:09
Dünyanın dört bir yanında yayan El Cezire'nin muhabiri İslam ülkesi Türkiye'de İyi Partililer tarafından ırkçı saldırıya uğradı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde İyi Parti standının yanından geçerken haber sunumunu sürdüren muhabire partililerden biri tarafından ırkçı saldırı düzenlendi.
Muhabire, Arapça konuşamayacağını belirterek saldırmaya kalkışan ırkçı saldırganı çevredikiler engelledi.
O anlar ise El Cezire kanalının kameralarına bu şekilde yansıdı:
The Economistçi, WashingtonPostçu İYİ Partililer, Arapça yayın yapan El Cezire'nin kadın muhabirine "Arapça yok burası Türkiye!" diyerek saldırdılar. pic.twitter.com/4t8BIz9oIh— Mehmet Çek (@mehmetcek06) May 8, 2023
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