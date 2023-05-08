İyi Partililerden El Cezire muhabirine ırkçı saldırı

Dünyanın dört bir yanında yayan El Cezire'nin muhabiri İslam ülkesi Türkiye'de İyi Partililer tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde İyi Parti standının yanından geçerken haber sunumunu sürdüren muhabire partililerden biri tarafından ırkçı saldırı düzenlendi.

Muhabire, Arapça konuşamayacağını belirterek saldırmaya kalkışan ırkçı saldırganı çevredikiler engelledi.

O anlar ise El Cezire kanalının kameralarına bu şekilde yansıdı: