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İYİ Partili Türkkan'a bir kınama daha

İzmir'de gaziler ve şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Gündem 06.11.2021, 18:52
İYİ Partili Türkkan'a bir kınama daha

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Ağın, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın yaptığı hakaretin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Türkkan'ın sarf ettiği sözlerin özürle geçiştirilemeyeceğini kaydeden Ağın, şöyle konuştu:

"Derhal istifa etmesi, tüm şehit ve gazi ailelerimizin beklentisidir. Gazı Meclisimizden beklentimiz, bu şahıs hakkında derhal işlem yapılması. Lütfü Türkkan, bu davranışıyla beşeri ve toplum vicdanında mahkum olmuştur. Hukuk önünde de mahkum olması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şubesi üyeleri adına Konak Meydanı'nda açıklama yapan Tuncay Kılıç da Türkkan'ın davranışının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şehit ve gaziler üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "İYİ Parti yönetimini ve bu edepsizliği yapan şahsı, şehit ve gazilerimizin manevi şahsında şiddetle kınıyor ve bu şahsı tüm Türkiye'den özür dilemeye ve milletvekilliğinden istifaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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