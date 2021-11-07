İYİ Partili Lütfü Türkkan görevden alındı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ağır bir küfür etmiş, sözleri infiale neden olmuştu. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından İYİ Parti, Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldı.
Gündem 07.11.2021, 11:26
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ağır bir küfür etmiş, sözleri infiale neden olmuştu. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından İYİ Parti, Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldı.
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