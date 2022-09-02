İYİ Partili Erdem'in içinde olduğu araç vatandaşa çarptı: 1 ölü

Murat A. idaresindeki cip, Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı.

Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan araçta İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in de bulunduğu, sürücünün ise Erdem’in şoförü olduğu öğrenildi.

Sürücü Murat A, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.