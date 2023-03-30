İyi Partili Erdem'den Ağıralioğlu'na tehditler
İyi Parti'nin LGBT savunucusu yöneticilerinden Bahadır Erdem, Yavuz Ağıralioğlu'nu tehdit etti.
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Ağıralioğlu'nu adeta tehdit etti.
Erdem "Hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir" ifadelerini kullandı.
Aylardır aday belirlemek için çabalayan Yedili Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak sunulsa da sular bir türlü durulmuyor.
Masadan kalkan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilme fikriyle yeniden 'kumar' masası olarak nitelendirdiği ittifaka geri döndü.
Akşener'in zorla masaya oturtulmasından sonra ise İYİ Parti'de kopuşlar yaşanmaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile pazarlık masasına oturulması, İYİ Parti cephesinde taşları yerinden oynattı.
Ağıralioğlu'ndan Yedili Masa'ya sert tepki
Geçtiğimiz hafta TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Yavuz Ağıralioğlu, Yedili Masa ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştirilerde bulundu.
Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim." tepkisinde bulunmuştu.
Partisinden istifa etti
Bir anda muhalefetin eleştiri oklarının çevrildiği isim olan Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti.
Yaşanan istifa şokunun ardından ise İYİ Parti cephesinden bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yavuz Ağıralioğlu'na sert tepki gösterdi.
Erdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın. Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar, değirmenine su taşırsa hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir. Bu seçim iyilikle kötülüğün seçimi işte o kadar. Bu da böyle biline.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|28
|60
|2. Eyüpspor
|27
|53
|3. Rizespor
|27
|52
|4. Pendikspor
|27
|50
|5. Sakaryaspor
|27
|49
|6. Keçiörengücü
|28
|47
|7. Bodrumspor
|28
|45
|8. Manisa FK
|27
|42
|9. Göztepe
|27
|41
|10. Boluspor
|27
|41
|11. Bandırmaspor
|27
|40
|12. Tuzlaspor
|27
|28
|13. Erzurumspor
|26
|25
|14. Altay
|27
|25
|15. Adanaspor
|28
|25
|16. Altınordu
|27
|23
|17. Gençlerbirliği
|27
|21
|18. Denizlispor
|28
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|28
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13