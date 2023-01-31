İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
Çanakkale'de İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen şafak operasyonunda Başkan Ünal Çetin'in de aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alındı.
Gündem 31.01.2023, 12:14 31.01.2023, 12:24
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenlendi.
Düzenlene şafak operasyonunda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile birlikte, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yolsuzluk, rüşvet ve kaçakçılık suçlarından gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde evinden alınan Ünal Çetin, kıyı emniyetinin botuyla Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından ablukaya alınan belediye binasında incelemeler yapılıyor.
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