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İYİ Parti ve CHP’ye kötü haber: HDP gizli ittifak istemiyor

HDP'den Millet İttifakı üyesi partilere 'gizli ittifak istemiyoruz' çağrısı yapıldı. HDP'li Mithat Sancar, "Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık. Kapı arkasında gizli senaryolar içinde yokuz" diyerek ittifaklarını 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi üstü örtülü bir biçimde devam ettirmeyeceklerini söyledi.

Gündem 25.10.2021, 12:24 25.10.2021, 12:34
İYİ Parti ve CHP’ye kötü haber: HDP gizli ittifak istemiyor

Başını CHP ve İYİ Parti'nin çektiği Millet İttifakı üyesi siyasi partilerin gizleme çabalarına rağmen, HDP'den 'gizli ittifak yapmayacağız' açıklamaları gelmeye devam ediyor.

"GİZLİ SENARYOLARDA YOKUZ"

Antalya'da konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık. Kapı arkasında gizli senaryolar içinde yokuz biz" dedi.

"KİMSE DESTEK BEKLEMESİN"

Daha önce HDP'li Pervin Buldan, "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" diyerek 31 Mart yerel seçimlerindeki gibi destek vermeyeceklerini söylemişti.

"KAPIMIZ MUHALEFETE AÇIK"

Buldan, bir başka konuşmasında ise "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Açık bir ittifak için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır" demişti.

#HDP #İyi Parti
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