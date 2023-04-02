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İyi Parti özür dilemek yerine mağduru oynuyor

İyi Parti, inşaat bekçisinin silahından çıkan kaza kurşunu nedeniyle özür dilemek yerine olayı siyasi bir boyuta taşıyarak mağduru oynama kararı aldı.

Gündem 02.04.2023, 09:52 02.04.2023, 09:57
İyi Parti özür dilemek yerine mağduru oynuyor

İyi Parti'nin İstanbul il başkanlığına bir inşaat bekçisinin silahından çıkan kaza kurşununun isabet etmesi sonasında yaşanan karmaşa devam ediyor. Kaza kurşununu siyasi bir saldırı olarak görmeyi tercih ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İyi Parti, gerçeklerin ortaya çıkmasına karşın bu tavrını sürdürme kararı aldı. İnşaat bekçisinin hırsızları uzaklaştırmak için açtığı ateş sonucu kurşunların parti binasına isabet ettiğinin ortaya çıkması da parti yönetimini tatmin etmedi. Seçime günler kala yaptığı siyasi hatalar nedeniyle oyları yüzde 50 oranında düştüğü kamuoyu yoklamalarında ortaya çıkan İyi Parti'nin bu olay üzerinden prim yapmaya çalışması ise dikkat çekti. Parti sözcüsü tarafından yapılan açıklamada olaydan prim elde edilmeye çalışıldığı net olarak görüldü. 

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. 'Silahlı tehdit', 'Nitelikli mala zarar verme' 'Korku, kaygı, panik yaratacak tarzda silah ile ateş etmek' ve 'Ateşli silahlar kanununa' muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Melikşah E. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Melikşah E.'nin ifadesi Örgütlü Suçlar ve Terör Soruşturma Bürosu savcısı tarafından alındı. Savcılık sorgusunun ardından Melikşah E. serbest bıraktı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na kurşun isabet etmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakıldığını belirterek, "Seçime günler kala, iktidara ilerleyen bir siyasi partinin il binası kurşunlanmış ve gerek hukuku gerekse toplumsal vicdanımızı yaralayan ciddi bir adaletsizlik daha meydana gelmiştir" dedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yazılı açıklamasında, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı bir saldırı düzenlendiğini, genel başkan Meral Akşener'in bulunduğu görsellere çok yakın şekilde iki mermi isabet ettiğini hatırlattı.

Toplumsal bir tepkiye sebep olan saldırı sonrasında yetkili makamlarca failin yakalandığı açıklandığı ve olayın 'hırsız kovalama' sebebiyle meydana geldiğinin kamuoyuna yansıdığına dikkat çeken Zorlu, şöyle dedi: "Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından bugün de saldırıyı gerçekleştiren şahsın mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldığı anlaşılmıştır. Üstelik saldırıyı hedef almak yerine Genel Başkanımıza yönelik gerçek dışı isnatlarda bulunulması artık şaşırtıcı olmayan bir çarpıklığın yansımasıdır. Milletimize açıkça ifade etmek isteriz ki bu netice, bizzat siyasi iktidar eliyle örülen zehirli kutuplaşmanın ve siyasi çürümüşlüğün ülkemizi getirdiği vahim tablodur. Seçime günler kala, iktidara ilerleyen bir siyasi partinin il binası kurşunlanmış ve gerek hukuku gerekse toplumsal vicdanımızı yaralayan ciddi bir adaletsizlik daha meydana gelmiştir. Öyle ki ucube sistem eliyle adım adım kuşatılan yargı sisteminin, adalet terazisinden nasıl uzaklaştırıldığı bu menfur saldırıyla bir kez daha gözler önüne serilmiştir." dedi.

Zorlu şöyle devam etti: "Aslında ülkemize reva görülen bu karanlık yolculuk uzun zamandır süregelmektedir. Yaklaşık 3 ay önce başkentin göbeğinde katledilen merhum Sinan Ateş'e yapılan saldırının gerçekleri nasıl karanlıkta kalmışsa, dün partimize yapılan saldırı da benzer bir anlayışla karşı karşıya kalmıştır. Partimize yapılan bu saldırı ve sonrasında yaşanan hukuksuzluk göstermektedir ki, hepimizin geleceğine yönelik bir tehlike bayrağı dalgalanmaktadır. Şüphesiz milletimizin hiçbir mensubu böyle bir karanlığı hak etmemektedir. Kimse merak etmesin, İYİ Parti bu sorumluluk anlayışıyla tahrik ve tuzaklara düşmeyecek; ülkemizin birliği, huzur ve refahı için makulün sesi ve güvencesi olacaktır. İnanıyoruz ki, 14 Mayıs'ta hep birlikte demokrasiye ve adalete, liyakate ve ciddiyete sahip çıkacağız ve milletimizle tarih yazacağız."

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