İYİ Parti'nin suç duyurusuna Barış Yarkadaş'tan belgelerle yanıt

tv100’de yayınlanan Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İYİ Parti'nin HDP'lilerin oylarıyla ihaleler aldığını iddia eden Yarkadaş "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ'DEN YARKADAŞ'A SUÇ DUYURUSU

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş'ın İYİ Parti'yle ilgili iddiaları üzerine İYİ Parti adına 'Suçu bildirmeme' ve 'İftira' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Poyraz'ın avukatı Eray Gülcü, suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada "Barış Yarkadaş açıklamaları ile; büyükşehir belediyelerinden, il ve ilçe belediyelerinden İYİ Parti yöneticilerinin 'yakın çevrelerinin' ihale aldıklarını, bunları tek tek bildiğini, 'bana söyletmesinler, konuşturmasınlar' vurgusu ile de tüm detaylara vakıf olduğunu, belediyelerde ihalelerin dağıtıldığını, İYİ Parti yöneticilerinin eşlerinin, dostlarının ve akrabalarının dağıtılan ihaleleri aldıklarını ifade etmiştir." denildi.

"SEN İYİ PARTİLİ OLARAK CHP’Lİ BELEDİYEDEN İHALE ALIYORSAN BUNU ELEŞTİRİRİM"

Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında Yarkadaş, İYİ Parti'nin suç duyurusuna yanıt verdi. Yarkadaş "HDP’yi yok saydığınız, HDP’yi şeytanlaştırdığınız takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsınız, böyle bir iddianız olmadığı anlamına gelir. İkincisi, bu ülkenin eşit yurttaşlarına karşı ayrımcılık yaparsınız. Had bildirme işi çıktı, benimle ilgili tweet yazıyor İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ‘Haddini aştı’ diyor. Ne haddine senin ben gazeteciyim her türlü düşüncemi ifade ederim. Sen İYİ Partili olarak CHP’li belediyeden ihale alıyorsan bunu eleştiririm. 2022 yılında o kadar arkaik o kadar geri bir tartışma ki tabi bunda HDP’nin de payı var birçok Milletvekili sorumsuzca hareket ediyor o da doğal olarak HDP’ye karşı alerjinin kaşınmasını kolaylaştırıyor. " ifadelerini kullandı.

"GELECEK AÇISINDAN KORKUTUCU BULUYORUM"

Yarkadaş, İYİ Parti'nin suç duyurusuna "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun ‘Sayın Yarkadaş sadece İYİ Partililer değil, gerekli hukuki şartları taşıyan kişiler ihalelere katılabilir’ dedi bu yanlış şundan yanlış; O zaman biz AK Partili bir bakanı neden yüz bin kez eleştirdik? Üyesi olduğun meclisin belediyesinden ihale alamazsın, siyasi etik açısından yanlıştır. AK Partili bakanlar yapınca eleştiriyoruz, mahkemelik oluyoruz da İYİ Partililer yapınca buna göz mü yumacağız? İYİ Parti’nin bu tutumunu siyaseten anlıyorum ama benim bu sözüm üzerine bir basın açıklaması yapmak yerine gidip mahkemeye vermeleri ya da suç duyurusunda bulunmalarını da gelecek açısından korkutucu buluyorum. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun bana basın açıklamasında had bildirmeye çalıştı. Ben ciddiye almadığım için cevap vermedim çünkü bana kimse haddimi bildiremez. İYİ Parti’nin kurumsal kimliğiyle tartışmak istemiyorum." dedi.

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"KORAY AYDIN VE YAVUZ AĞIRALİOĞLU’NA YAKINLIĞIYLA BİLİNEN SAMSUN MİLLETVEKİLİ BEDRİ YAŞAR, ABB'DEN 107 MİLYON LİRALIK İHALE ALIYOR"

İhale tartışmasıyla ilgili Yarkadaş "Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti’ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti’de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale alıyor." dedi.

"BEDRİ YAŞAR ‘SÖZ KONUSU İHALE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR BİZE BİR KIYAK YOKTUR’ DİYOR"

Yarkadaş "İYİ Parti benim hakkımda bulunduğu suç duyurusunda ‘Kim ihale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor’ diyorlar. Şimdi burada iftira atan kim? İnternette dolaşırken Samsun’daki bir yerel gazetede bu haberin çıktığını gördüm. Samsun Milletvekili olduğu için gazete ‘Siz bu ihaleyi aldınız mı?’ diye soruyorlar. Bedri Yaşar ‘Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır bize bir kıyak yoktur’ diyor. 2 gündür benim hakkımda Twitter’da ‘İftira atıyorsun, ispatla’ diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyorum. Bu sadece bir tanesi. İYİ Parti neye dayanarak benim hakkımda suç duyurusunda bulundu anlamış değilim." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİNİN ESKİ ORTAĞI VAR, BİR BAŞKA MİLLETVEKİLİNİ DANIŞMANI BELEDİYELERDE İŞE ALIMLARDA ÇOK AKTİF OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

"Benim iftira atmadığım net belgelerle görülüyor" diyen Yarkadaş "İYİ Partili Milletvekili ihalede yolsuzluk yapmıştır, fesat karıştırmıştır demiyorum. Ben diyorum ki İYİ Partili Milletvekilinin CHP’li bir belediyeden etik olarak siyaseten yanlıştır. Çankaya Beytepe’de imar düzenlemesi yapılıyor bu da Büyükşehir Belediyesi’nden geçiyor burada bakıyorsunuz İYİ Parti Milletvekilinin eski ortağı var, bir başka Milletvekilini danışmanı belediyelerde işe alımlarda çok aktif olduğunu görüyoruz. İBB Ağaç A.Ş. var, başına bir orman mühendisi getiriliyor Ali Sukas. Beyefendinin eşi Berna Hanım İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcısı. Bir bakıyorsunuz 1 aydır oradaki işçiler grev yapıyorlardı peki Ali Sukas’ı İYİ Parti nasıl gidip denetleyebilecek?" sözlerine yer verdi.

"BEN KİMSEYE İFTİRA ATMADIM, BİR TESPİT YAPTIM BELGESİNİ DE ORTAYA KOYDUM"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklamalasına değinen Yarkadaş "Gültekin Uysal çok önemli bir açıklama yaptı belediyelerde ‘AK Partili ve muhalif meclis üyeleri bir rantiye partisi kurmuşlar’ dedi ancak özellikle muhalif medya masa zarar görmesin diye ne yazık ki görmezden geldi ve Uysal’ın sözleri boşlukta kaldı. Ben kimseye iftira atmadım, bir tespit yaptım belgesini de ortaya koydum. O yüzden suç duyurusunu da doğal karşılıyorum. Hamama giren terler derler ya biz de girdik şimdi de terleriz önemli değil ama yeter ki o hamamdan temiz toplumla çıkalım." Dedi.