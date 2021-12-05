İYİ Parti'liler vatandaşa parmak sallayarak alandan kovdu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Amasya'da miting düzenledi. Miting sonrası bir vatandaş Akşener'e soru sormak istese de İYİ Parti'liler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Bir partilinin vatandaşa "yalancı" diyerek parmak salladığı görülürken, bir diğer partili ise "Ben cevap vereyim ister misin?" şeklinde tehditkar ifadelerle vatandaşı itti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya'daki temasları kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Bu arada, Akşener'e miting sonrası soru soran bir kişinin alandan uzaklaştırılması sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
AKŞENER KONUŞMAK İSTEMEDİ
Akşener, vatandaşın eleştirisini dinlerken "Ya ben yalan mı söyleyeceğim? Sen haklısın tamam" deyip konuşmak istemedi.
İYİ PARTİ'Lİ BİR KİŞİ VATANDAŞA PARMAK SALLADI
Bunun üzerine vatandaş İYİ Partililer tarafından alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Akşener aracına bindiği sırada partililerin vatandaşa tepkisinin devam ettiği ve parmak salladığı görüldü.
BİR DE TEHDİT ETTİ
Vatandaş ise "Ben bir soru sordum ancak cevap alamadım" ifadesini kullandı.
Bu sırada vatandaşın yanına giden bir partili "Ben cevap vereyim ister misin?" diyerek tehditkar sözlerle vatandaşı uzaklaştırmaya devam etti.
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