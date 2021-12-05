banner38

İYİ Parti'liler vatandaşa parmak sallayarak alandan kovdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Amasya'da miting düzenledi. Miting sonrası bir vatandaş Akşener'e soru sormak istese de İYİ Parti'liler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Bir partilinin vatandaşa "yalancı" diyerek parmak salladığı görülürken, bir diğer partili ise "Ben cevap vereyim ister misin?" şeklinde tehditkar ifadelerle vatandaşı itti.

Gündem 05.12.2021, 07:43 05.12.2021, 07:39
İYİ Parti'liler vatandaşa parmak sallayarak alandan kovdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya'daki temasları kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Bu arada, Akşener'e miting sonrası soru soran bir kişinin alandan uzaklaştırılması sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

AKŞENER KONUŞMAK İSTEMEDİ

Akşener, vatandaşın eleştirisini dinlerken "Ya ben yalan mı söyleyeceğim? Sen haklısın tamam" deyip konuşmak istemedi.

İYİ PARTİ'Lİ BİR KİŞİ VATANDAŞA PARMAK SALLADI

Bunun üzerine vatandaş İYİ Partililer tarafından alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Akşener aracına bindiği sırada partililerin vatandaşa tepkisinin devam ettiği ve parmak salladığı görüldü.

BİR DE TEHDİT ETTİ

Vatandaş ise "Ben bir soru sordum ancak cevap alamadım" ifadesini kullandı.

Bu sırada vatandaşın yanına giden bir partili "Ben cevap vereyim ister misin?" diyerek tehditkar sözlerle vatandaşı uzaklaştırmaya devam etti.

#İyi Parti
Yorumlar (0)
banner35
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Galatasaray 15 23
7. Başakşehir 14 22
8. Karagümrük 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Altay 15 18
14. Gaziantep FK 14 18
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Tuzlaspor 13 21
7. İstanbulspor 14 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 15 19
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7