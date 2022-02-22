İYİ Parti ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, 53 yaşındaki Sönmez ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.C.K. (19), ilçenin 4 Eylül Mahallesi'nde bir parkta henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Sönmez'i bıçakla yaraladığı öne sürülen M.C.K, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı dahil 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.