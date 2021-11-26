İYİ Parti'den CHP'nin ortak miting teklifine ret

HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, dövizdeki artışları fırsat bilerek muhalefet partilerine ortak miting çağrısı yapmıştı. Demirtaş'ın bu çağrısına CHP'den jet hızıyla yanıt geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun miting kararı konuşulmaya devam ederken HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Sarıkaya, bugünkü yazısında, CHP'nin İYİ Parti'ye ortak miting önerisinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını öne sürdü.

"CHP'NİN MİTİNG TEKLİFİNE OLUMLU BAKILMADI"

Sarıkaya, parti kaynaklarından edindiği bilgileri şöyle aktardı; "İYİ Parti'ye ittifak ortaklarından 'ortak miting' önerisi gelmiş; partinin Genel İdare Kurulu'nda konu masaya yatırılmış ve olumlu bakılmadığı bilgisinin iletilmesine karar verilmiş. Bunun neden yapıldığını sordum, 'Eğer birlikte miting yapmış olsaydık, bizimle beraber olmak isteyenlerin tercihini etkileyecektik' diye oldukça diplomatik yanıtla karşılaştım. İki partinin farklı zamanlarda ve yerlerde miting yapması halinde getirisinin daha fazla olacağına da bu aşamada vurgu yapıldı."