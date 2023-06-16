İyi Parti'den AK Parti'ye yanaşma eğilimi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşleri Komisyonu başkanlık seçiminde İyi Partililerin, AK Parti’nin başkan adayı Ankara Milletvekili Vedat Bilgin için oy kullandığı ortaya çıktı.

Komisyonda AK Parti’nin 13, MHP’nin de 2 üyesinin bulunmasına karşın Bilgin kapalı oylama sonucunda toplam 17 oy alarak başkan seçildi. Yeşil Sol Parti’nin komisyonlarda tarafsız kalacağı kaydedildi. Komisyonda HDP adına bir tek Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu oy kullandı. CHP’nin adayı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a ise 5 oy çıktı. Komisyonda 6 üyesi bulunan CHP adına 5 üye oy kullandı.

ESKİ BAKANLAR KOMİSYONDA

Meclis'te ihtisas komisyonlarının başkanları seçimle belirlendi. Aralarında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da bulunduğu 10 eski bakan komisyon başkanlıklarına getirildi.

Yapılan oylamalar sonucu Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına Hulusi Akar, İçişleri Komisyonu Başkanlığına Süleyman Soylu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına Adil Karaismailoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına Vedat Bilgin, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Mehmet Muş, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına Hüseyin Yayman, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına Vahit Kirişci, Anayasa Komisyonu Başkanlığına Yusuf Beyazıt, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına Mustafa Varank, Dışişleri Komisyonu Başkanlığına Fuat Oktay, Dilekçe Komisyonu Başkanlığına Sunay Karamık, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına Mahmut Özer, Çevre Komisyonu Başkanlığına Murat Kurum, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına Veysal Tipioğlu, Adalet Komisyonu Başkanlığına Cüneyt Yüksel seçildi.