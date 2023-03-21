İyi Parti'deki oylamada yeni kriz sinyali

İyi Parti'deki Kılıçdaroğlu rahatsızlığının devam ettiği ortaya çıktı. Grup kararı alınması için düzenlenen oylamaya partinin önde gelen iki ismi katılmadı.

İYİ Parti TBMM Grubu da bugün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise toplantıya katılmaması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI EN AÇIK KONUŞAN İSİMDİ

6'lı Masa'da yaşanan ortak aday krizinin çözülmesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'na geri dönmüştü. Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını dile getiren Ağıralioğlu'nun ise bu gelişmenin ardından istifa edeceği konuşulmuştu. Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyip kendisini veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek tepki göstermişti. İYİ Parti kanadından söz konusu çıkışa yanıt veren Ağıralioğlu, "Kemal Bey de İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Bu isimler kazandılar, bizim projemiz tuttu. Denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak görmek sübjektifliktir" demişti.