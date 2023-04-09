İyi Parti'de liste krizi patladı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, listelerin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu. Çıray'ın haberi, "İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." sözleriyle duyurması dikkat çekti.

Millet İttifakı paydaşlarından İyi Parti'nin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesine saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Milletvekilliği adaylığından çekildi.

Çıray haberi Twitter hesabından duyurdu. Çıray'ın bundan sonraki süreçte, İYİ Parti'nin baraj altına düşen oylarını yükseltmek için çalışacağını söylemesi dikkat çekti.

Çıray, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"

"300 ÇOĞUNLUĞUNU AŞAMAZSAK KILIÇDAROĞLU TOPAL ÖRDEK OLUR"

Öte yandan Aytun Çıray, katıldığı bir YouTube yayınında ittifak olarak Meclis'te çoğunluğu sağlamaları gerektiğini belirtmişti. Çıray, "Bizim Millet İttifakı olarak iki tane hedefimiz var. Birinci aşamada 300 milletvekili yüzde yüz aşmalıyız. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan seçilecek. Eğer 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur. Yani parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışması, kararlar çıkarması zordur" demişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü söyleyen Çıray, "Oy oranı meselesine gelince; bu krizden önce oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o krizle bir miktar aşağıya düştü. Şimdi tekrar 15 bandına oturuyoruz. Seçim bittiğinde 17 bandında olacağımızı düşünüyorum." demişti.

ŞANLIURFA'DA 4 İSİM ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Türkiye Genel Seçimlerine günler kala, partiler milletvekillerini açıklamaya başlamışken Urfa’da daha önce İYİ Parti’den aday adaylığı başvurusu yapan 4 isim adaylık dosyasını geri çekti.

Bu isimlerden biri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından rozeti takılan Ahmet Ersin Bucak. Ahmet Ersin Bucak, Urfa’nın önde gelen aşiretlerinden olan Bucak aşiretinden. Bucak dosyasını geri çekerken İYİ Parti’ye desteğini sonlandırdığını da duyurdu.

Bucak neden böyle bir karar aldığına dair net bir açıklama yapmazken "Şu süreçte ketum durmam daha iyi. Ayrıca sağlık sebeplerim de var. Gerekirse önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparım" dedi.

Bucak'ın adaylığını geri çekmesinin ardından, daha önce aday adaylıklarını açıklayan, Harran Eski Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz ve Op.Dr. Ziya Bağış da adaylık dosyalarını geri çektiler.

Abdullah Tüysüz, çekilme kararını, İYİ Parti’nin liyakatsizliği ve sorumsuzluğu” suçlamasıyla açıklarken partiye verdiği desteği de sonlandırdığını söyledi.

“Benim adaylığı para ile satan bir partide bu saatten sonra işim olmaz” diyen Tüysüz yaptığı açıklamada “Uzun zamandır içinde bulunduğum İYİ Parti, milletvekili adaylığı seçiminde sınıfta kalmıştır” dedi.

‘AHMET ERSİN BUCAK’IN GİTTİĞİ YOL BİZİM YOLUMUZDUR’

Tüysüz’in Ahmet Ersin Bucak ile ilgili söyledikleri ise dikkat çekici: “İYİ Parti, Urfalıların ve kamuoyunun hassasiyetlerini dikkate almadan bölgede sevilen, sayılan, bölge siyaseti ve dengesinde rol alan Ahmet Ersin Bucak’ın aday adaylığından çekilmesi üzerine ben de, Sayın Ahmet Bucak’a destek amacıyla adaylığımı geri çekmiş bulunuyorum. Ahmet Ersin Bucak’ın gittiği yol bizim de yolumuzdur, onun olmadığı yolda biz yokuz.”

İYİ Parti milletvekili aday adaylığından çekilen Mehmet Özyavuz ise kararına ilişkin, "Adaylıktan çekilme sebebimiz partideki sıralama genel merkeze olan tepkimiz yüzünden aday adaylığından çekilmiş bulunmaktayım" dedi.

Op. Dr Ziya Bağış ise İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adaylığından çekildiğini sosyal medya hesabından bildirdi. Bağış şu paylaşımda bulundu: “Gördüğüm lüzum üzerine, İYİ Parti Şanlıurfa milletvekilliği aday adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana her türlü desteği veren, hayır duasını esirgemeyen eş, dost, akrabalarıma ayrı ayrı çok teşekkür ederim.”