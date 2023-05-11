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İyi Parti'de kitlesel istifa

İyi Parti'nin Kocaeli Körfez ilçesinde en az 400 kişi istifa ederek MHP'ye katıldı.

Gündem 11.05.2023, 13:41 11.05.2023, 13:44
İyi Parti'de kitlesel istifa

Çoğunluğunu İYİ Parti'den istifa edenlerin oluşturduğu, sayıları 400 kişiyi bulan kalabalık bir grup MHP'ye geçti.

Körfez’de İYİ Parti'den istifa eden 400 kişiyi bulan kalabalık bir grup MHP'ye katıldı.  Körfez'de gerçekleştirilen programda çoğunluğunu İYİ Parti'den istifa edenlerin oluşturduğu 400 kişilik grup, MHP kadrolarına katıldı.

MHP Kocaeli milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Saffet Sancaklı, İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yöneticileri ile partililerin katıldığı programda konuşan İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, "Maşallah Körfez. Her gün dünden daha iyi, güçlü ve büyük ailemize yoğun katılımın olduğu bugün de gururlanmamak elde değil. Bizimle birlikte olmak için, el ele gönül gönüle veren, partili partisiz, İYİ Parti başta olmak üzere birçok partiden katılan kardeşlerimiz MHP'ye güç verdiler, onur verdiler. Bizler kutlu davasının peşinde, Başbuğumuzun izinde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin evlatları olarak 14 Mayıs'ı bayram havasıyla karşılayacak ve zaferle taçlandıracak büyük davanın kervanındayız. İnanıyorum ki hep beraber tarih yazacağız. Kocaelimizden 3 vekil çıkartacağız. Vakit Cumhur İttifakı'na destek vakti. Vakit kırgınlıkları, küskünlükleri unutup var gücümüzle kenetlenme vaktidir." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYI DA İSTİFA ETTİ

İYİ Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, hem adaylıktan hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Millet İttifakı'nın sürekli HDP'yle anılması, terör örgütlerinin mitinglere iştirak etmesi gibi sebeplerden dolayı bir açıklama yapmayı öngördüğünü kaydeden Uykur, Genel Başkanı Meral Akşener'i de, "Parti içerisinde anlamadığım ve gerçekten rahatsız olduğum çok ciddi konular var. Özellikle FETÖ konusunda Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener KHK'dan, FETÖ'den atılmış bir insanı getiriyor, kendisine özel kalem yapıyor." sözleriyle eleştirdi.

İYİ Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, hem adaylıktan hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Mehmet Ali Uykur, yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan bazı siyasi olaylardan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Millet İttifakı'nın sürekli HDP'yle anılması, terör örgütlerinin mitinglere iştirak etmesi gibi sebeplerden dolayı bir açıklama yapmayı öngördüğünü kaydeden Uykur, "Altılı Masa şu anda terörün gölgesinin düştüğü bir kumar masasına dönüşmüştür. İYİ Parti de şu anda Altılı Masa'nın dayatmalarına maruz kalmıştır. Bu dayatmalarla alakalı adeta bizim partimize pusu kurulmuştur ve bunların hepsine neden göz yumulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Uykur, İYİ Parti'ye 2021'de toplam 10 bin üye kaydı yaparak geçtiğini, bu süreçten sonra partiye toplamda 20-25 bin üye kazandırdığını dile getirdi. Devlet tarafından okutulan ve yetiştirilen, devletini, vatanını, milletini her şeyin üstünde tutmuş bir Türk genci olduğunu vurgulayan Uykur, bu nedenle duyduğu rahatsızlıkların had safhaya geldiğini kaydetti.

"FETÖ'DEN ATILMIŞ BİR İNSANI GETİRİYOR, KENDİSİNE ÖZEL KALEM YAPIYOR"

Partisinin son dönemlerdeki tutumundan son derece rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Uykur, şöyle devam etti:

"Parti içerisinde anlamadığım ve gerçekten rahatsız olduğum çok ciddi konular var. Özellikle FETÖ konusunda Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener KHK'dan, FETÖ'den atılmış bir insanı getiriyor, kendisine özel kalem yapıyor. Bir diğeri FETÖ'yle sürekli ismi anılan eski İstanbul İl Başkanı olsun, şu anda kendisinin başdanışmanı, aile mensuplarının, kendisinin sürekli bu tür FETÖ grubuyla ismi anılmasına rağmen neden bu kadar hala tutulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Diğer taraftan İngiliz Mason Locası'na hizmet eden ve onlarla diyalog halinde olan bazı insanları da sekreter yapıyor. Ayrıca bazı milletvekili adaylıklarında, insanlarda had safhada olan dedikodular var. Bunların başında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır var. Yani bu insanların ismi bu kadar şaibe altındayken neden Genel Başkanımız hala bunları en yakınında tutuyor, bunları anlamakta güçlük çekiyorum."

Uykur, hayatının FETÖ'yle, PKK'yla mücadeleyle geçtiğini ifade ederek, "Şu anda Millet İttifakı'nın HDP ve PKK ile diyalog halinde olmasından inanılmaz derecede rahatsızım. Kesinlikle ve kesinlikle kabul etmeyeceğim bir konudur." diye konuştu.

"HERKES TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ ALTILI MASA'DAN KESİNLİKLE UZAK DURSUN"

Doğu ve Güneydoğu'da görev yaparken 5 kişilik özel grup olarak 6-8 Ekim olaylarının yaşandığı Cizre'ye gönderildiklerini, burada bir kardeşinin kucağında şehit olduğunu aktaran Uykur, "Rüyalarıma giriyor ve sadece şunu söylüyor, 'Ağabey biz boşuna mı şehit olduk?' diyor. 'Biz beraber orada görev yaparken, devlet, vatan, millet için mücadele ederken, çatışırken, şu anda yaptığın siyasi hareketin HDP'yle bir olması, bugün Millet İttifakı'nın liderlerinin yaptıkları mitinglerde 'Biji Serok Apo' diye bağırmalarına nasıl senin vicdanın elveriyor.' diyor." ifadelerini kullandı.

Bölücü teröre prim verenlere en güzel cevabı Türk milletinin sandıkta vereceğini kaydeden Uykur, "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız. Şu anda benimle beraber 10 bin üyeyle başlayıp, 20-25 bin üyeye çıkan bütün dostlarıma da buradan selam ediyorum ve istirhamda bulunuyorum. Herkes terörün gölgesinin düştüğü, şu anda kumar masasına dönüşen Altılı Masa'dan kesinlikle uzak dursun." dedi.

Bu rahatsızlıklarından dolayı İYİ Parti İstanbul milletvekilliği adaylığından ve partisinden istifa ettiğini duyuran Uykur, "Vatan, millete karşı kim varsa FETÖ'yle, HDP, PKK'yla bağlantılı, bırakın aynı ortamda nefes almayı, onların hiçbirini kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

#İyi Parti
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