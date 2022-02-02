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İYİ Parti de HDP gibi CHP'ye karşı kazan kaldırıyor

HDP’liler, “Bizim oylarımızla seçildiniz” diyerek CHP yönetimindeki büyükşehirlerde kadro koparmayı ve nüfuz sahibi olmayı başarmıştı. Dışlandıklarını, randevu alamadıklarını ve en küçük kadro taleplerinin karşılanmadığını belirten İyi Partililer de seslerini yükseltmeye ve eleştirilerini açıktan dile getirmeye başladı.

Gündem 02.02.2022, 08:29
İYİ Parti de HDP gibi CHP'ye karşı kazan kaldırıyor

CHP ile İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İYİ Parti’den de “Bizim oylarımızla seçildiniz” diyerek CHP’li belediyelerden istediğini alan HDP’yi andıran bir çıkış geldi.

İYİ Parti’li Ahmet Çelik’in ardından Yavuz Ağıralioğlu da “Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?” dedi. CHP-HDP yakınlaşmasına İYİ Parti’den yükselen sesler de artıyor.

KADROLAR HDP’YE

2019 seçimlerinin ardından sık sık açıklamalarda bulunan HDP’liler, “Büyükşehirlerde seçimleri bizim sayemizde kazandınız. HDP’yi yok sayamazsınız” açıklamaları yapmıştı. Bu çıkışın ardından CHP’li belediyelerde HDP’ye kapı sonuna kadar aralandı. Başta İstanbul, İzmir ve Adana olmak üzere açılan yüzlerce kadro HDP referanslı isimlerle doldu. İşe alınan isimlerden bazılarının terör iltisaklı olması nedeniyle bu kadrolaşma soruşturma dosyalarına da girdi.

MUHATAP ALINMADI

Ayrıca HDP ile iltisaklı iş adamlarına ihaleler verildiği de yine iddialar arasında. Ancak aynı cömertlik İYİ Parti’ye gösterilmedi. İddiaya göre birkaç büyükşehirde icrai olmayan birimlerde daire başkanlıkları alan İYİ Parti, alt kadrolarda istediğini bulamadı.

Belediyelerde rutin görev değişikliği talepleri bile karşılanmadı. HDP’lilerle sık sık görüntü veren CHP’li başkanlar İYİ Parti yöneticilerine randevu bile vermedi. İstanbul’da sadece ismi FETÖ toplantısı ile anılan İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu muhatap alındı.

İLK ÇIKIŞ ÇELİK’TEN

2019 yılından bu yana yaşanan kriz İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik’in açıklamaları ile açığa çıktı. Çelik, CHP’li belediyelere yönelik “CHP’li belediyeler ve başkanları Millet İttifakı çatısı altında ittifak ortakları İYİ Parti’nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler” ifadelerini kullandı. İttifaka oy veren İYİ Parti’li seçmenin kendilerine ilettikleri taleplerini CHP’li belediyelere ulaştırmakta sıkıntı olduğunu söyleyen Ahmet Çelik, “Bu sorun iki partinin işbirliğinde artık kangren haline gelmiştir” dedi. Çelik, “Bugün, ‘Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim’ yönünde iyi niyetli bir anlayış var. Fakat sabırlar bitiyor, ‘CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz’ sesleri giderek yükseliyor. İYİ Parti, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir” diye konuştu.

BİZ OLMASAK OY ALAMAZSINIZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Çelik’e örtülü bir destek verdi. Usta, Çelik’in sözlerinin sorulması üzerine “Konuşamam, ağzım yandı” dedi. CHP’ye bir ayar da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’ndan geldi. Ağıralioğlu, “Biz farklılıklarımız yüzünden AK Parti ve MHP’den oy alabiliyor ve iktidar ümidini kuvvetlendiren tarafı temsil ediyoruz… Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor” ifadelerini kullandı.

Yakınlaşmadan rahatsızlar

Millet İttifakı’nın diğer çatışma konusu ise CHP ile HDP arasındaki artan yakınlaşma. İYİ Parti tabanı CHP’li belediyelere terörle bağlantılı isimlerin alınmasına tepkili. Özellikle İstanbul’da İYİ Parti’lilerin itirazını yüksek sesle dile getirdiği ve istifanın eşiğinde olduğu belirtiliyor. Aydın’da da benzer çatışmalar yaşıyor. Önceki gün açıklama yapan İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, milliyetçi bir kökenden geldiğini belirterek, “Ben yıllardan beri, vatan, bayrak ve ezanla sıkıntısı olan insanlarla hep sıkıntı yaşadım. Her partiden gelen ama İYİ Parti çatısı altında olan arkadaşlarımızlayız. Aramızda olmayan bir tek HDP. Bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmaz. Kimse bizi HDP ile irtibatlandıramaz” dedi.

#İyi Parti #chp
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