İYİ Parti'de FETÖ hayranlığı devam ediyor: Ankara il başkan adayının 15 Temmuz tweetleri ortaya çıktı
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz gecesi FETÖ'yü sert bir dille eleştirmekten çekindiğini itiraf etmesinin ardından İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın, "Ankara il başkan adayımız" diye tanıttığı Serdar Tunç'un 15 Temmuz gecesi attığı tweetler ortaya çıktı. FETÖ'cülere destek veren Serdar Tunç sokağa çıkanlara küfür etti.
Gündem 10.01.2023, 14:34
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın Ankara il başkanı olacağını öne sürdüğü Serdar Tunç'un 15 Temmuz hain darbe gecesi attığı tweetler ortaya çıktı. Serdar Tunç darbeci FETÖ'cü askerleri 'şerefli' olarak adlandırmış.
İYİ PARTİ'DE FETÖ HAYRANLIĞI
İYİ Parti Antalya Miletvekili Feridun Bahşi'nin FETÖ itirafının ardından İYİ Partili Koray Aydın'ın desteklediği Ankara il başkanı adayı Serdar Tunç'un FETÖ'cülere yönelik attığı tweetler ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbesinin yaşandığı dakikalarda Tunç, "Hala onurlu şerefli askerimizin varlığı umut veriyor" yorumunu yapmış.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|17
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|17
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Alanyaspor
|18
|24
|9. Kayserispor
|17
|23
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Gaziantep FK
|17
|19
|12. Ankaragücü
|17
|19
|13. Giresunspor
|17
|19
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Osasuna
|16
|24
|9. Rayo Vallecano
|16
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4