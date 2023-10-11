"İyi Parti de dahil kapımız herkese açık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'na katılım davetinde bulundu.
Gündem 11.10.2023, 13:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na katılmak isteyen bütün partilere kapılarının açık olduğunu açıkladı.
Erdoğan grup toplantısından sonra basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına da cevap verdi.
Erdoğan, CHP'nin tezkere açıklamasına ilişkin "Cumhur İttifakı olarak evet diyoruz. Her ikimizin oyları parlamentoda bu işi çözer" dedi.
Erdoğan Meclis'teki grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan "Cumhur İttifakı olarak evet diyoruz. Her ikimizin oyları parlamentoda bu işi çözer" dedi.
İttifak çağrısının kime yönelik olduğuna ilişkin ise Erdoğan, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık, İYİ Parti de aynı şekilde" dedi.
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