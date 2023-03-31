İyi Parti binasına saldırının faili yakalandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, failin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Soylu, "Türk Polisi yakalar İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı.