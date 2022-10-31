İYİ Parti Bay Kemal’e ikna olmuyor: Yavaş ve İmamoğlu’nun adı zikrediliyor

CHP’nin, 6’lı masanın ortak adayı olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adını öne çıkarma çabasına İYİ Parti bir türlü yeşil ışık yakmıyor. Hatta İYİ Parti, CHP’nin adaylık için kapıları kapattığı büyükşehir belediye başkanlarının adlarını dillendirmeye devam ediyor. Başkent kulislerinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığını parti tabanına ve teşkilatlarına kabul ettirmekte zorlandığı konuşuluyor.

Daha önce İYİ Parti’den kamuoyuna yansıyan açıklamalarda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ipi göğüslemede ‘riskli’ bulunmuştu. İYİ Parti kaynakları, “Tabandan gelen ‘Mansur Yavaş aday olsun’ baskısına karşın masanın hassasiyetlerini gözeten Akşener, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı fikrine mesafeli değil” değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti’li bir il yöneticisi ise “Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ve ABD seyahati sırasındaki açıklamalarının CHP tabanında da rahatsızlık oluşturduğunu gördük. Açıkçası CHP’li arkadaşların da Ekrem Bey’in adaylığını yeniden düşündükleri gözlemliyoruz” diyerek, ibrenin yeninden İmamoğlu’na döndüğü mesajını verdi.

MASADA KABUL GÖRMÜYOR

CHP, 6’lı masanın ortak adayı olarak Kılıçdaroğlu’nun adı öne çıkarmaya uğraşsa da masa içinde halen tek ses olmayı başaramadı. İYİ Parti cephesi, Kılıçdaroğlu’nun adaylığa karşı alternatif isimler olarak Millet İttifakı’nın desteğiyle Ankara ve İstanbul’u kazanan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini gündemde tutmakta ısrarcılığını koruyor. İYİ Parti kurmaylarından ‘adayımız Kılıçdaroğlu’dur’ sözü hiç duyulmazken, farklı platformlarda Yavaş ve İmamoğlu’nun adını zikreden İYİ Parti’liler de var.

BAY KEMAL ENDİŞELENDİRİYOR!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Teşkilatlarımız Meral Akşener’in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz” derken, “Sahada en çok Mansur Yavaş ismini duyuyoruz” demekten geri durmamıştı. Aslolanın seçimi kazanmak olduğunu ve bu noktada çok endişeli olduğunu dile getiren Akşener ise “Ne Sayın Yavaş ne Sayın İmamoğlu hakkında olumsuz bir düşünceye sahip değilim. Aday olmalarıyla ilgili de bir problemim yok. Masaya aday getirebiliriz” demişti. Öte yandan Akşener’in İYİ Parti il başkanlarına “Kılıçdaroğlu adaylıkta kararlı” mesajını verdiği biliniyor.

CHP TARTIŞMAYA KAPALI

İYİ Parti yönetimi, Kılıçdaroğlu’nun seçim başarısızlıklarına karşın Yavaş ve İmamoğlu’nun seçim başarısı olan adaylar olarak kamuoyundan daha fazla ilgi göreceğini düşünüyor. CHP Genel Merkezi ise 31 Mart’ı Kılıçdaroğlu’nun oyun kuruculuğu içinde kazanıldığını savunarak, farklı isimleri öne çıkartan formülleri tartışmak istemiyor.