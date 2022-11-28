"İyi ki de CHP'den ayrılmışım"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İyi ki de CHP'den ayrılmışım. Partinin içine FETÖ'cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta topa tuttu.
Eski bir CHP'li olan İnce, gençlik kollarından itibaren partide tam 42 yılının geçtiğini vurgulayarak bugün gelinen noktada CHP'nin çizgisinden uzaklaştığını ifade etti.
'ORDUMUZA ATILAN KİMYASAL SİLAH İFTİRASINI SAVUNAN BİR PARTİ...'
Muharrem İnce, "Türk Ordusu'na atılan 'kimyasal silah kullandılar' iftirasını savunan bir parti, Atatürk'ün partisi olamaz. Ben şahsen öyle bir partide duramam" dedi.
'ATATÜRK'ÜN BARIŞ İLKESİNE AYKIRI DAVRANIYOR'
İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'dan yana durmamız gerektiğini söyledi. Bu, Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh ilkesine aykırı bir durum" diye konuştu.
'CHP'DEN İYİ Kİ AYRILMIŞIM'
"Hiç gündemde olmayan başörtüsü sorununu ortaya çıkardılar" diyen İnce, "İyi ki de CHP'den ayrılmışım. Partinin içine FETÖ'cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar" ifadelerini kullandı.
Almanya'da düzenlediğimiz toplantıda gurbetçi hemşehrilerimizle buluşup sorunlarını dinledik, Memleket Partimizin çözüm önerilerini anlattık. Birlikte başaracağız pic.twitter.com/ALmuA9M6J2— Muharrem İNCE (@vekilince) November 27, 2022
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bandırmaspor
|14
|21
|9. Bodrumspor
|14
|22
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4