İÜ ile İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı protokol imzaladı

İstanbul Üniversitesi ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı çeşitli alanlarda yürütülecek faaliyetlerle ilgili iş birliği yapılmasına karar verildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı arasındaki Biyografi Yazım Atölyesi protokol imza töreni, 29 Eylül 2023 Cuma günü İÜ Rektörlük Makamı’nda gerçekleştirildi.

İÜ Rektörlük Makamı’nda gerçekleşen görüşmeye; İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar, İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Balcı, İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Yardımcısı Doç. Dr. Şefaattin Deniz, İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Genel Sekreteri M. Fehmi Bilge, Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı, Biyografi Enstitüsü İcra Kurulu Üyesi Abdurrahman Akdağ, Biyografi Enstitüsü İcra Kurulu Üyesi Zeynep Bilgin Geçer ve İÜ Genel Sekreter Yardımcısı Figen Cihan katıldı.

Biyografi Enstitüsü tarafından kurulacak olan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik verilecek Biyografi Yazım Atölyesi’nin açılmasına dair hazırlanan iş birliği protokolü İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar tarafından imzalandı.

Görüşme, protokol anlaşmasının imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.