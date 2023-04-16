banner38

İTÜ kampüsünde toplu iftar

İTÜ öğrencileri Ramazan ayı vesilesiyle Ayasağa Kampüsünde toplu iftar düzenledi.

Gündem 16.04.2023, 05:16
İTÜ kampüsünde toplu iftar

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsünde çok sayıda kişinin katılımıyla bir iftar etkinliği düzenledi.

İftarın ardından akşam namazı cemaatle kılındı.

#İTÜ
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 66
2. Fenerbahçe 27 60
3. Beşiktaş 27 55
4. A.Demirspor 28 51
5. Başakşehir 27 45
6. Trabzonspor 27 44
7. Kayserispor 28 44
8. Konyaspor 27 36
9. Karagümrük 26 34
10. Antalyaspor 27 32
11. Alanyaspor 28 32
12. Kasımpaşa 28 32
13. Sivasspor 27 31
14. Ankaragücü 27 28
15. İstanbulspor 27 27
16. Gaziantep FK 27 25
17. Giresunspor 26 24
18. Ümraniye 27 23
19. Hatayspor 26 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 31 66
2. Rizespor 30 57
3. Eyüpspor 31 57
4. Sakaryaspor 31 55
5. Pendikspor 30 54
6. Bodrumspor 31 52
7. Keçiörengücü 31 50
8. Göztepe 30 50
9. Bandırmaspor 30 47
10. Manisa FK 30 45
11. Boluspor 29 44
12. Tuzlaspor 31 34
13. Altay 31 31
14. Altınordu 30 29
15. Erzurumspor 29 27
16. Gençlerbirliği 30 27
17. Adanaspor 30 25
18. Denizlispor 31 17
19. Yeni Malatyaspor 30 16
Takımlar O P
1. Arsenal 30 73
2. M.City 30 70
3. Newcastle 30 56
4. M. United 29 56
5. Tottenham 31 53
6. Aston Villa 31 50
7. Brighton 29 49
8. Liverpool 29 44
9. Brentford 31 43
10. Fulham 30 42
11. Chelsea 31 39
12. Crystal Palace 31 36
13. Wolves 31 34
14. Bournemouth 31 33
15. West Ham United 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 31 27
18. Nottingham Forest 30 27
19. Leicester City 31 25
20. Southampton 31 23
Takımlar O P
1. Barcelona 28 72
2. Real Madrid 29 62
3. Atletico Madrid 28 57
4. Real Sociedad 29 51
5. Real Betis 29 48
6. Villarreal 29 47
7. Athletic Bilbao 29 43
8. Rayo Vallecano 29 40
9. Osasuna 29 38
10. Celta Vigo 28 36
11. Girona 28 35
12. Mallorca 28 34
13. Sevilla 28 32
14. Real Valladolid 29 32
15. Cadiz 29 31
16. Getafe 28 30
17. Almeria 28 30
18. Valencia 28 27
19. Espanyol 29 27
20. Elche 28 13
banner23