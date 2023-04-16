İTÜ kampüsünde toplu iftar
İTÜ öğrencileri Ramazan ayı vesilesiyle Ayasağa Kampüsünde toplu iftar düzenledi.
Gündem 16.04.2023, 05:16
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsünde çok sayıda kişinin katılımıyla bir iftar etkinliği düzenledi.
İftarın ardından akşam namazı cemaatle kılındı.
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|44
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|45
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|34
|13. Altay
|31
|31
|14. Altınordu
|30
|29
|15. Erzurumspor
|29
|27
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|30
|27
|17. Adanaspor
|30
|25
|18. Denizlispor
|31
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|73
|2. M.City
|30
|70
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|30
|56
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|29
|56
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|31
|53
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|50
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|29
|49
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|29
|44
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|31
|43
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|30
|42
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|39
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|31
|34
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|29
|30
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|30
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|27
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|30
|27
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|31
|25
|20. Southampton
|31
|23
|Takımlar
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|P
|1. Barcelona
|28
|72
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Atletico Madrid
|28
|57
|4. Real Sociedad
|29
|51
|5. Real Betis
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|48
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|29
|47
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|29
|43
|8. Rayo Vallecano
|29
|40
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|29
|38
|10. Celta Vigo
|28
|36
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|28
|35
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Real Valladolid
|29
|32
|15. Cadiz
|29
|31
|16. Getafe
|28
|30
|17. Almeria
|28
|30
|18. Valencia
|28
|27
|19. Espanyol
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|27
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