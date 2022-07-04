İttifaka rağmen Dodurga'da 24 oy alan DEVA Partisi yenilgiyi hazmedemedi

Nüfusu 2014 yılında 2 binin altına düşünce köye dönüştürülen Çankırı'nın Dodurga beldesi açılan davayı kazandı. Belde statüsünü korumasına yönelik karar verilen Dodurga'da belediye başkanlığı seçimi yapıldı.

Seçimde, resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını Cumhur İttifakı'nın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.

DEVA PARTİSİ İTTİFAKA RAĞMEN 24 OY ALDI

DEVA Partisinin adayı ise CHP ve İYİ Parti'nin desteğine rağmen 24 oy aldı.

HEZİMETİ HAZMEDEMEDİ

DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü, emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç yaşadığı hezimeti hazmedemeyerek Dodurga halkını küçümseyen paylaşımlara imza attı.

Twitter hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Bilgiç, "Dodurga jelibon bulmuş", "AK P bu gazla erken seçim kararı alabilir." ve "Bu yoklukta neredeyse bin oy az mı AKP için?" ifadelerini kullanarak seçim sonuçlarıyla dalga geçti.