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İtiraf etti: FETÖ'cü Enes Kanter'i FBI koruyormuş

"Dünyaya Erdoğan'ın nasıl bir insan olduğunu göstermek istiyorum" diyen FETÖ'cü Enes Kanter, New York Post'a (NYPOST) verdiği röportajda, FBI'yla sürekli temas halinde olduğunu ve 7/24 korunduğunu itiraf etti.

Gündem 14.01.2023, 19:12 14.01.2023, 19:16
İtiraf etti: FETÖ'cü Enes Kanter'i FBI koruyormuş

FETÖ'cü Enes Kanter, Amerikan gazetesi New York Post'a (NYPOST) konuştu. Türkiye ile ilgili açıklamalarının Ankara'yı "rahatsız ettiğini" savunan ve kendisini önem bir kişiymiş gibi göstermeye çalışan Kanter, "Konumum nedeniyle ne zaman bir şey söylesem her yere yayılıyor ve Türk hükümeti bundan nefret ediyor. Bundan gerçekten bıktılar, 'yeter artık' dediler ve beni susturmak için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

FBI'YLA TEMASINI İTİRAF ETTİ: 7/24 KORUNUYORUM

Türkiye tarafından Arananlar Listesi'nde yer aldığını ve Erdoğan hükümetinin başına 500 bin dolar ödül koyduğunu söyleyen FETÖ'cü Kanter; bunun, kişisel güvenlik endişelerini artırdığını belirterek, yerel kolluk kuvvetleri ve FBI ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi:

"7/24 korunuyorum. Sesimi yükseltiyorum çünkü o listedeki tek kişi ben değilim. Listede çok sayıda gazeteci, çok sayıda aktivist ve çok sayıda sporcu var ama benim kadar tanınmıyorlar. Onlar çok daha kolay hedefler ve yalnızlar."

"DÜNYAYA ERDOĞAN'IN NASIL BİR İNSAN OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTİYORUM"

FETÖ'cü Kanter, Batı'ya tepki göstererek, "Dünyaya Erdoğan'ın nasıl bir insan olduğunu göstermek istiyorum. Batılı liderler yeterince şeyler yapmıyor. Bu diktatör ile yumuşak top oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7
#fetö #Enes Kanter #fbı
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