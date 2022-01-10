İtfaiye şaştı kaldı! Yakınlarının haber alamadığı kişi evde böyle bulundu
Bursa'da kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde uyurken bulundu.
Gündem 10.01.2022, 08:47 10.01.2022, 08:55
Yıldırım ilçesi Emiresultan Mahallesi 2. Hasan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 25 yaşındaki Cemil Can Altınbaş'tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine şahsın evine gelen ve beş katlı apartmandaki dairenin kapısını çalan polisler, içeriden ses gelmemesi üzerine sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi.
Evin penceresinin açık olduğunu gören ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile içeri girdi. Polis ekipleri Altınbaş'ı uyurken buldu.
Altınbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, olay yerinden ayrıldı.
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