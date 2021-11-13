İstinye-Yeniköy arası gemi trafiğine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı İstinye-Yeniköy arası görüşün sıfır olarak rapor edildiği aktarıldı.

Açıklamada, gemi trafiğinin çift yönlü olarak 06.45'te askıya alındığı belirtildi.