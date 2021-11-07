İstinye Üniversitesi'nden Düzce Üniversitesi'ne Ziyareti

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), Endüstriyel Üretim Merkezi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gözlemleyen İstinye Üniversitesi heyeti, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigan Demircan Çakar ve akademisyenleriyle ilerde gerçekleştirilebilecek ikili iş birliklerini değerlendirdi.