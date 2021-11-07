İstinye Üniversitesi'nden Düzce Üniversitesi'ne Ziyareti
İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, Genel Sekreteri Atilla Varlı ve Uluslararası Ofis Direktörü İsmail Çiftçi, 4 Kasım 2021 Perşembe günü Düzce Üniversitesi'ne gerçekleştirdikleri ziyarette Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigan Demircan Çakar ile bir araya geldi.
Gündem 07.11.2021, 17:12
Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), Endüstriyel Üretim Merkezi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gözlemleyen İstinye Üniversitesi heyeti, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigan Demircan Çakar ve akademisyenleriyle ilerde gerçekleştirilebilecek ikili iş birliklerini değerlendirdi.
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