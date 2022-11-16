İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröriste yardım eden örgüt mensubu yakalandı
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen Hüsam A. isimli örgüt mensubu Suriye Azez'de emniyet güçlerince yakalandı.
Gündem 16.11.2022, 22:14 16.11.2022, 22:35
Taksim İstiklal Caddesi`nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'le irtibatlı olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam kod adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi.
Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, Azez'de operasyon gerçekleştirildi. Hüsam gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.
Kaynak: TRT Haber
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