İstiklal Caddesi'ndeki yeni önlemler esnafa anlatıldı

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi'nde tezgahlarda mısır, simit ve kestane satan esnafı gezerek Valiliğin aldığı kararı bildirdi.

İstiklal Caddesi'nde simitçi tezgahı olan Abdülgani Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tezgahın sokak arasına alınması durumunda bile bunu kabul edeceklerini belirterek, "12 senedir meydandaydım, bu sene İstiklal Caddesi'ne geçtim. Bu saatten sonra ne iş yapacağım? Beni zor durumda bırakmasınlar. Biraz daha içeri alsınlar." diye konuştu.

Kestane tezgahı bulunan Bekir Akdağ da kararı sabah öğrendiklerini dile getirerek, "Biraz daha geri alabilirler bizi ama sokak içinde de esnaf var. Duvar dibinde idare edebiliriz ama sokak içine girersek esnafla birbirimize gireriz. Bunu tek taraflı düşünmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Karar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin "genel emir" yayımlamıştı.

Kamu düzeni ve genel asayişin sağlanmasının önemine işaret edilen kararda, "Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanılmıştı.