İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı arttı

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan’da yakalandı. Şüpheliler arasında, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı Amran Abdulrami de bulunuyor.

Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA’ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan’a giriş yaptı.

Yakalanan şüpheliler arasında, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami’nin de yer aldığı kaydedildi.