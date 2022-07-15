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"İstikbaline sahip çıkmak için mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında "İstiklal ve istikbaline sahip çıkmak için mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gündem 15.07.2022, 12:56
"İstikbaline sahip çıkmak için mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Her Müslüman için, İslam'ın hayata huzur getiren rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan öğrenmek, istismarcılara, fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alanlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmak ihmal edilemez bir görev haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada 15 Temmuz'un, inancını, hürriyetini, vatanını, istiklal ve istikbalini her şeyin üstünde tutan Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsüne karşı verdiği destansı mücadelenin unutulmaz tarihi olduğunu belirtti.

Ali Erbaş, geçmişten bugüne nice zorlukları inancı ve direnciyle aşan Türk halkının, 15 Temmuz gecesi de ülkesine ve iradesine kasteden, geleceğini ve ufkunu karartmak isteyen dış mihraklı ihanet şebekesinin darbe girişimini Allah'ın yardımıyla, bütün dünyaya örnek olacak şanlı direnişle bertaraf ettiğini vurguladı.

Kirli ve karanlık emellerini gerçekleştirmek için inanç ve kültür kavramlarının arkasına gizlenerek Türk insanının temiz, samimi duygularını istismar eden FETÖ'nün, milletin zekatını, kurbanını, infakını, iyi niyetini ve çocuklarını çaldığını, yalan, hile, desiselerle kendine güç ve imkan devşirdiğini ifade eden Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"FETÖ, milletimiz ve dünyadaki tüm Müslümanlar aleyhine haince çalışmalar yaparak şer odaklarının İslam coğrafyasındaki emellerine hizmetçilik yapmıştır. Müslüman ülke ve topluluklarda, sureti haktan görünerek yüce dinimiz İslam'ı ve onun değerlerini istismar eden söz konusu terör örgütü bir kez daha göstermiştir ki inancımız ve medeniyet değerlerimiz konusundaki cehalet ya da yanlış bilgiler telafisi zor hatalara ve büyük felaketlere sebep olabilmektedir. İnancını bilmeyen nesiller istismara müsait hale gelmektedir. Her Müslüman için, İslam'ın hayata huzur getiren rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan öğrenmek, istismarcılara, fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alanlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmak ihmal edilemez bir görev haline gelmiştir."

Erbaş, bugün her bir kişinin, çocuklarının, inancını, kültürünü ve değerlerini bilen, ülkesine bağlı, insanlığa hizmeti Hakk'a hizmet sayan güzel ahlak sahibi iyi bir insan olarak yetişmesi için tüm imkanlarıyla gayret etmek zorunda olduğunu aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, değerleri istismar eden, milleti aldatmaya çalışan, fitne ve tefrikaya çağıran bütün söylem ve faaliyetlere karşı üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi, milletin manevi hayatına Kur'an ve sünnet ışığında rehberlik etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, istiklal ve istikbaline sahip çıkmak için büyük bir inanç ve azimle mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Yüce Mevla milletimizi her türlü fitne, tefrika, kötülük, nifak ve ihanetten korusun ve ilelebet payidar eylesin."

#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş #15 Temmuz
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