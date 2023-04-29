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İstifa ederek topluca AK Parti'ye geçtiler

Zafer Partisi'nin İstanbul teşkilatına bağlı en az 300 kişi topluca istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Gündem 29.04.2023, 22:30
İstifa ederek topluca AK Parti'ye geçtiler

İstanbul'da Zafer Partisi'nden toplu şekilde istifa eden en az 300 kişi aynı şekilde topluca AK Parti'ye katıldı. Katılımcıların rozetlerini ise AK Parti il başkanlığında düzenlenen törenle genel başkanvekili Numan Kurtulmuş taktı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Milletimizin Partisi AK Parti'ye Katılım Töreni"nde, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta hayati bir seçime gireceğini, bu seçimin Türkiye'nin hangi istikamete gideceğinin seçimi olduğunu söyledi.

Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın torunu milletin hangi zor şartlardan geçilirse geçilsin mutlaka tam bağımsızlık istikametinde yürüyebilecek kabiliyete ve kudrete sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin "güçlü ve büyük Türkiye" istikametinde gideceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na ilişkin açıklamalarını eleştiren Kurtulmuş, "Öyle bir noktadayız ki bu içlerindeki, Türkiye'nin bu büyük projelerine karşı duydukları çekememezliğin, hasedin, fesadın çok ötesine geçmiş gayrimilli bir duygudur. Onun için diyoruz ki Türkiye'deki vatanseverlerin, bu ülkeyi sevenlerin, Cumhuriyet'in temel değerlerine itibar edenlerin, bu milletin özündeki, cevherinde olana gerçekten saygı duyanların bu süreçte hep bir arada olması, beraber olması, güçlü olması ve ileri doğru fevkalade büyük adımları atması gerekir." dedi.

Türkiye'de son 21 yılda yapılan hizmetleri, "milletin hayallerinin ortaya çıkması" şeklinde değerlendiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Eser ve hizmet siyasetiyle, bu eserlerle birlikte Türkiye, altyapısını tamamlamış ve şimdi yeni bir döneme başlamayı hak eder bir noktaya gelmiştir. Allah'ın izniyle geçtiğimiz 21 yıllık sürede, hatta rahmetli Menderes'in 1950'nin 14 Mayıs'ından itibaren alırsanız 73 yıllık çok partili siyasi hayatımızda geldiğimiz nokta, Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye olmak bakımından gerekli altyapısını tamamlamak olmuştur. Artık bundan sonra 'Şu da eksik, bu da eksik' diyebileceğimiz altyapı bakımından neredeyse hemen hemen hiçbir şey kalmamıştır. Şimdi bu büyük ve aziz millete daha büyük hedefler koymak gerekir. Bu büyük hedefler de 'Türkiye Yüzyılı' başlığı altında topladığımız daha ileri, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye idealidir."

Kurtulmuş, siyasette en kötü şeyin vizyonsuzluk olduğunu belirterek, "Vizyonu olmamaktan daha kötüsü ise hedefi, ideali, fikri ve ülküsü olmamaktır. İşte bizim en büyük özelliğimiz, 'Türkiye Yüzyılı' diye bir hedef ortaya koyabiliyorsak, şimdiye kadar yapılanları gerçekleştirilmiş hedefler olarak görüyor ve onun üstünde Türkiye'nin yeni bir döneme kapılarını açması için canla başla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milletin Sünniliği ve Aleviliği bir ayrıştırma vesilesi olarak kabul etmeyeceğini, Aleviliğin de Sünniliğin de ülkenin zenginliği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum; bizim Alevilik, Sünnilik diye bir dinimiz yok, bizim Müslümanlık diye bir dinimiz vardır ve bu halkın da yüzde 99'u Müslüman bir millettir." dedi.

Kurtulmuş, bu ülkenin vatandaşı 85 milyonun hangi etnik kökene ait olursa olsun kardeş olduğunun ve aynı kaderi paylaştığının altını çizdi.

Türkiye'nin kendi eksenini tahkim ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin son terörist kalmayıncaya kadar değil, terör örgütlerinin arkasındaki bütün destekler ortadan kaldırılıncaya kadar terörle mücadelesine devam edeceğini, esenlikli ve güvenlikli bir ülke olacağını kaydetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'ye katılan eski Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Melda Topyay, eski Genel İdare Kurulu üyeleri Oğuzhan Yılmaz ve Mutlu Er'in de konuşma yaptığı programda, AK Parti'ye katılan 300 kişiyi temsilen bazı partililere rozet takıldı.

#ak parti
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