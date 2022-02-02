İşte Türk savaş uçakları böyle kalktı
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.
Gündem 02.02.2022, 22:47
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam başlatılan "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkan “Kış Kartalı Harekâtı” dün akşam bu saatlerde böyle başladı… pic.twitter.com/MSvGwKQCyg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2022
MSB'nin sosyal medya hesabından "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı." ifadesiyle paylaşılan görüntülerde, harekata katılan uçakların hangarlardan çıkışı ve havalanışı yer aldı.
Kaynak: AA
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