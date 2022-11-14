İşte terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı ev

Dün saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini tespit ettikleri saldırganı Küçükçekmece'de evde gözaltına aldı.

Şüpheli Albashır'ın Kanarya Mahallesi'ndeki üç katlı binanın en üst katında kaldığı ev kameralar tarafından görüntülendi.

Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı https://t.co/37aPK7sSH6 pic.twitter.com/PvWnoBwMAz — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 14, 2022

Görüntülerde, dağınık olan evin bir odasının balkon kapısının camının kırık olduğu dikkati çekti.