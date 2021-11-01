İşte İstanbul'daki yabancı sayısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla 535.025 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644.726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1.179.751 yabancı bulunmaktadır. 2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52.083 yabancıya işlem yapılmış, 19.294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş, 26.319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi Başkanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul ilinde sığınmacı, mülteci veya oturma izni almış 2,5 milyona yakın yabancı yaşadığı" yönündeki açıklamasının, İstanbul'daki gerçek durumu yansıtmadığını belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644 bin 726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535 bin 25 ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde 2 bin 406 olmak üzere, tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunmaktadır."