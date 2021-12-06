İşte İmamoğlu'nun İstanbul karnesi! Sınıfta kaldı

Haber7.com Yayın Koordinatörü İbrahim Günay, bu haftaki köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da göreve gelmeden önce vatandaşa vaatlerini hatırlatıp, yapılmayanları tek tek sıraladı.

İşte İbrahim Günay'ın "İmamoğlu'nun Vaatleri ve Yaptıkları" başlıklı yazısı:

Şu sıralar herkes Millet İttifakı’na aday bulmakla meşgul. Siyaset konuşulan her ortamda konu dönüp dolaşıp “Kim aday olacak?” sorusuna geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu

Mansur Yavaş

Ekrem İmamoğlu

Belki de Abdullah Gül…

Herkes kendince sebeplerini açıklayarak bir isim veriyor. Ama Meral Akşener’in “Rabbi Yessir yüzlü ‘Fatih’i” böyle bir destek alınca ister istemez ön plana çıkmış gözüküyor.

Merak ediyorum Ekrem İmamoğlu’nu aday olarak düşünenlerin, İmamoğlu’nun 2019 yerel seçiminde İstanbulluya verdiği ve tutmadığı vaatlerden haberleri var mı?

Üşenmedim açtım tek tek inceledim.

Bakın 2 buçuk yıl boyunca İstanbullu nasıl uyutulmuş:

Vaat 1: İstanbullu suyu pahalı içiyor. Yüzde 40 ucuzlatacağız.

SONUÇ: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, vermiş olduğu sözü tutmak için seçimden sonra suya % 40 indirim yaptı. Ancak, İBB yönetimi, 2.5 sene içinde İBB Meclisi’ne 7 kez suya zam teklifi ile geldi. Cumhur İttifakı’nın oyları ile bu 7 zam teklifinden sadece 2’si zam oranları azaltılarak kabul edildi.

Vaat 2: İBB’de hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacağım, hiç kimsenin işine son vermeyeceğim.

SONUÇ: İBB yönetimi, 2021 Eylül ayı sonu itibariyle toplam 13.312 çalışanının işine son verdi. Bunların yerine toplam 44 bin 995 kişi işe aldı.

Vaat 3: İstanbul’da 20 milyon metrekarelik yeni yeşil alan ile 15 yeni yaşam vadisi yapılacak.

SONUÇ: AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı’nın tabelasını asıp vatandaşa ‘Ben yaptım’ dedi. Buraların düzenlemeleri AK Parti Belediyeciliği zamanında yapıldı. Bu park açık ve vatandaş tarafından gezilebilen yerlerdi. Ancak CHP’li İBB Başkanı bu ormanları sanki kendi yapmış gibi paylaştı ayrıca buranın da ismini hiçbir meclis kararı olmadan Atatürk Kent Ormanı yaptı.

Vaat 4: İstanbul’a her yıl 100 bin ağaç dikeceğiz.

SONUÇ: Konu ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Bununla birlikte AK Parti döneminde şehir içinde yapılan dikey bahçelerin bakımını yapamayıp bir bir söktüler.

Vaat 5: İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3 kata çıkaracağız.

SONUÇ: Yeşil alanları satışa çıkardı (Örnek: Büyükçekmece Albatros Kent Ormanı, Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri imara açılmasına müsaade etmedi.) Şehre yeni hiçbir yeşil alan eklemedi.

Vaat 6: 5 sene içerisinde metro hatlarını iki katına çıkaracağız.

SONUÇ: AK Parti döneminde başlatılan metro hatlarını kısmen devam ettirdi. Yeni hiçbir hat ve proje eklemedi.

Vaat 7: Marmaray’ın kuzeyinde 2 yakadaki raylı sistemleri bir birine bağlayan yeni bir boğaz geçişi yapılacak.

SONUÇ: Hiçbir çalışma yapılmadı.

Vaat 8: 100 bin araç kapasiteli otopark yapılacak.

SONUÇ: AK Parti döneminde inşaatına başlanan bir – iki otopark dışında hiçbir yeni otopark inşaatına başlamadı. Üstelik 20 yıldır kullanımda olan Merter’deki kapalı otoparkı yok pahasına sattı. Cumhur İttifakı’nın konuyu gündeme getirmesi ve kamuoyu baskısı ile satışı iptal etti.

Vaat 9: Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresinin güneş enerji santrallerine dönüştürülecek.

SONUÇ: Hiçbir çalışma yapılmadı.

Vaat 10: İstanbul’un kuzey ve güney sahillerine kurulacak rüzgâr gülleri ile enerji üretimi sağlanacak.

SONUÇ: Hiçbir çalışma yapılmadı.

Vaat 11: Gaziosmanpaşa Bilişim ve Üretim Vadisi açılacak.

SONUÇ: Hiçbir çalışma yapılmadı.

Vaat 12: Esenler’de Teknokent açılacak.

SONUÇ: Açılmadı.

Vaat 13: Kartal Bilişim ve Üretim Merkezi açılacak.

SONUÇ: Hiçbir çalışma yapılmadı.

Vaat 14: Yeni evlenecek ihtiyaç sahiplerine 2.000 TL düğün hediyesi verilecek.

SONUÇ: Hiç kimseye böyle bir sosyal yardım yapılmadı.

Vaat 15: Evlenenlere beyaz eşya ve mobilya yardımı yapılacak.

SONUÇ: Hiçbir yardım yapılmadı.

Vaat 16: Yaşlılar için 10 adet gündüz bakımevi kurulacak.

SONUÇ: Böyle bir çalışma yapılmadı.

Vaat 17: “Geçim destek paketi” geçim sıkıntısı yaşayan ailelere 2.020 lira yardım yapılacak.

SONUÇ: Böyle bir yardım çalışması yapılmadığı gibi var olan birçok kişinin yardımını da iptal etti.

Vaat 18: 500 kişi kapasiteli 20 adet yurt açılacak.

SONUÇ: AK Parti döneminde inşaatı tamamlanmış 2 adet binanın tefrişatını yapıp yaklaşık 600 kişilik yurt açtı. Bununla birlikte Küçükçekmece ve Bağcılar’da bulunan 2 ayrı yurt binası inşaatını durdurdu.

Vaat 19: Şehir Tiyatrosu sahne sayısı 2 katına çıkarılacak.

SONUÇ: Yeni hiç bir tiyatro salonu yapmadılar.

Vaat 20: 15 Yeni kültür merkezi ve müze yapılacak.

SONUÇ: Hiç bir çalışma yapılmadı.

Vaat 21: 30 yüzme havuzu ve 30 kapalı spor salonu yapılacak.

SONUÇ: Yeni hiçbir yüzme havuzu ya da spor salonu yapılmadı.

Vaat 22: Sosyal yardımları artarak devam edecek.

SONUÇ: Var olan sosyal yardım bütçesini düşürdü.

Vaat 23: İstanbul’da kentsel dönüşüm çerçevesinde her yıl 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapılacak.

SONUÇ: İBB’nin kentsel dönüşüm bütçesi 6 kat düşürüldü. İBB sorumluluğundaki 9 riskli bölgedeki 3.888 bağımsız birim ile ilgili hiçbir adım atamadı. Yaklaşık 2.5 yılda toplam 260 konut yapabildi.

Vaat 24: 10 ilçede Dünya Dilleri Merkezleri açacağız. Gençlere bu merkezlerde TOEFL ve IELTS kursları vereceğiz. İlk sınav ücretlerini de İBB ödeyecek.

SONUÇ: Böyle bir uygulama yapılmadı.

Vaat 25: 10 ilçede, 10 adet Gençlik Merkezi kurarak gençlerin sosyal hayata katılımı sağlanacak.

SONUÇ: Böyle bir çalışma yapılmadı.

Vaat 26: Beylikdüzü – Sultanbeyli arasında TEM Otoyolu üzerinde Megabüs projesi yapılacak.

SONUÇ: Bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı.

Vaat 27: 500 km bisiklet yolu yapılacak.

SONUÇ: Bu konuda da herhangi bir çalışma yapılmadı.

Vaat 28: Açacağımız 40 doğumhane, 20 yeni Kadın Sağlığı - Tarama Merkezi ve 10 Çocuk Sağlığı Merkezleri ile sağlık alanındaki eksiklikler kapatılacak.

SONUÇ: Hiçbir çalışma yapılmadı.

Vaat 29: İstanbul’un 961 mahallesinde, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve gençler için Mahalle Evleri inşa edeceğiz. İçerisinde çok amaçlı bir salonu olacak. Mahallelinin ihtiyacına göre düğün, nişan, taziye, doğum günü kutlamaları, maç izleme gibi özel etkinliklere ev sahipliği bu salonlarda yapılacak. Burada 4.000 kişiye istihdam sağlanacak.

SONUÇ: Bir tane bile açılmadı.

Vaat 30: İstanbul’un farklı semtlerinde 10 adet Engelli Gündüz Bakım Evi inşa edeceğiz. Bu evler, engellilerin her türlü özel ihtiyaçlarına uygun nitelikte olacak. Down sendromlu, otizmli, öğrenme güçlüğü çeken bireylere ve onların ailelerine özel, öğrenme ve sosyalleşme köyü kuracağız.

SONUÇ: Henüz 1 tane açıldı.

Vaat 31: İstanbul’un trafik çilesini azaltacağız

SONUÇ: İstanbullunun trafik çilesi günden güne katlanarak artıyor.

Vaat 32: Tarım alanlarını koruyarak kırsal bölgeleri kalkındıracağız

SONUÇ: Hiçbir çalışma yapılmadı.

Vaat 33: Metrobüs’te yeni dönemi başlatacağız.

SONUÇ: Hiçbir çalışma yapılmadı.

Peki İstanbul gibi bir metropolü böyle yöneten bir başkan, sizce ülkeyi nasıl yönetir?

Aslında fazla söze gerek yok ‘SONUÇ’ ortada.

Kalın sağlıcakla…

ibrahim.gunay@haber7.com

Twitter.com: ibrahimgny7

Kaynak : Haber7