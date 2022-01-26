İstanbul’un bazı ilçelerinde çöpler toplanamadı
İstanbul'u vuran kar yağışının ardından kentte hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Bazı ilçelerdeki kapanan yollar nedeniyle çöpler toplanamadı.
Gündem 26.01.2022, 20:53
İstanbul'un bazı ilçelerinde yolların karlı olması nedeniyle toplanamayan çöpler konteynerlerin etrafında birikti.
Avcılar’da Gümüşpala Mahallesi, Esenyurt'un Üçevler Mahallesi ve Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda çöpler, ilçe belediyesi ekiplerince toplanamadı.
Çalışma yapılamaması nedeniyle konteynerlerinin etrafında çöp yığıntıları oluştu. Çöplerin alınmamasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
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hafif kar yağışlı
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